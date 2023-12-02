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  • Adıyaman'da elim kaza: Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız öldü
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Adıyaman'da elim kaza: Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız öldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA2 Aralık 2023 Cumartesi 01:29 - Güncelleme:
Adıyaman'da elim kaza: Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız öldü
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Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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