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Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

IHA2 Mart 2025 Pazar 22:50 - Güncelleme:
Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61), S.Ö. idaresindeki 38 HL 806 plakalı otomobil çarptı. Kazada Bilal Kurt hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Rabia Y. ve Zeynep Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Kurt'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası köy sakinleri Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler kazanın yaşandığı yerde sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını dile getirerek, yolda ışıklandırmanın yapılmasını istedi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un vatandaşları ikna etmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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