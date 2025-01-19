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Adıyaman'da inşaat faciası: İş kazası can aldı

Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katında çalışan işçilerden biri dengesini kaybederek aşağı düştü. 62 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 16:07 - Güncelleme:
Adıyaman'da inşaat faciası: İş kazası can aldı
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Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binanın 3. katında çalışan İbrahim Dündar (62), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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