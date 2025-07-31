Adıyaman'da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı

Vali Osman Varol, AA muhabirine, Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen dönüşüm projelerinde sona yaklaşıldığını söyledi.

İki mahallede toplam 1427 konut ve 34 ticari alan inşa edildiğini belirten Varol, "Konutların büyük bölümü bitme aşamasına geldi. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Konutların çevresinde sosyal donatı alanlarının da yapıldığını ifade eden Varol, şöyle devam etti:

"Burası hem tarihi kimliğiyle hem de çarşı alanlarına yakınlığıyla çok kıymetli bir bölge. Modern çevre düzenlemeleri, parklar ve sosyal alanlarla burada yepyeni bir yaşam alanı oluşturduk. İnşallah bu yıl içerisinde teslimler hızlanarak tamamlanacak."

Adıyaman'ın çehresinin değiştiğini anlatan Varol, "Adıyaman kısa sürede toparlanma sürecine girdi. Bugün geldiğimiz noktada çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmak üzere. Şehrimizin çehresi değişiyor, insanlar yavaş yavaş yeni yaşamlarına başlıyor." şeklinde konuştu.