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Adıyaman'da katlı bir bina alevlere teslim oldu

Adıyaman'da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yaşanan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:21
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Yangın, Sümerevler Mahallesi 1712 sokakta bulunan İbrahim Taştan’a ait evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı esnada modemi besleyen şarj cihazının kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın bir anda büyüdü. Dumanlar tüm evi kaplarken, mahalle sakinleri yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan evin karşı dairesinde oturan kişiler kendilerini dışarı attı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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