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Adıyaman'da konteynerin sürüklenme anı görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp 3 kişinin içinde bulunduğu konteynerin sürüklendiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Adıyaman'da konteynerin sürüklenme anı görüntülendi
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Depremden sonra selin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel sularına kapılan 4 kişiden bir kişi hayatını kaybederken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sarıkaya Ailesi'nin içinde bulunduğu ve Ömerova Deresinin yanında bulunan konteyner aşırı yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapıldı. Sel suları konteyneri sürükledi. Konteynerde bulunan Selma Sarakıya ve 3 çocuğu sel sularında sürüklendi. Konteynerin sürüklendiği anlar amatör kameraya yansıdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi jandarma, AFAD ve polis ekipleri arıyor.

Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personelin görevlendirildiği öğrenildi.

Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

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