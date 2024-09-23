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Adıyaman'da köy evleri yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Adıyaman'da köy evleri yükseliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, gazetecilere, kentte ihale edilen yaklaşık 10 bin köy evinin yapımının sürdüğünü söyledi.

400 köyde evlerin inşasına devam edildiğini aktaran Ergezen, "Burada depreme dayanıklı, mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmaya bakanlığımız önem vermektedir. Önceliğimiz, sosyal donatıları, altyapısı, çevre düzenlemeleriyle bu evleri en güzel şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edebilmek. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun." dedi.

Ergezen, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında da kırsalda 2 bin 500'e yakın afetzedenin kendi evini verilen hibe ve krediyle yapmaya devam ettiğini kaydetti.

  • deprem etkisi
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  • Adıyaman köyü

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