Adıyaman'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.