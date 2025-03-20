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Adıyaman'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Adıyaman'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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