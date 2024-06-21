Adıyaman'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Fatih Mahallesi'ndeki Karadağ orman alanında, saat 13.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Orman İşletme, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalleli de ağaç dallarıyla alevlere müdahale ederek destek verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının 20 dönümlük alanda etkili olduğunu, birçok ağacın zarar gördüğünü söyledi.