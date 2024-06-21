İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8499
  • EURO
    35,1566
  • ALTIN
    2500.25
  • BIST100
    10745.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Güncel

Adıyaman'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Adıyaman'da orman yangını çıktı. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangına ekipler müdahale ediyor.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Adıyaman'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
ABONE OL

Fatih Mahallesi'ndeki Karadağ orman alanında, saat 13.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Orman İşletme, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalleli de ağaç dallarıyla alevlere müdahale ederek destek verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının 20 dönümlük alanda etkili olduğunu, birçok ağacın zarar gördüğünü söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.