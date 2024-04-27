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Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. Olayda 2 polis şehit oldu. Türkmedya Diyarbakır Temsilcisi Şehmuz Çakan, olayın detaylarını 24 TV canlı yayınında aktardı. İçişleri Bakanı Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 'Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır. dedi.

27 Nisan 2024 Cumartesi 23:07 - Güncelleme:
Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu
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Adıyaman'da bir polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis şehit oldu, 8 polis yaralandı.

Türk Medya Diyarbakır Temsilcisi Şehmuz Çakan son dakika gelişmesinin detaylarını 24 TV canlı yayınında aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya Adıyaman'daki olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

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