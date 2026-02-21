İSTANBUL 16°C / 6°C
Güncel

Adıyaman'da sahipsiz köpek dehşeti: Mahalleli son anda kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Olay, akşam saat 18.25 sıralarında Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

