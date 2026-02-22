İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntü: Traktör 3 tekerle ilerledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde patlayan lastiğini söken bir çiftçi, traktörüyle 3 tekerlek üzerinde ilerleyerek trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

22 Şubat 2026 Pazar 15:53
Olay, Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Kahta-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken traktörünün lastiği patlayan çiftçi, tamirci çağırmak yerine 3 tekerlek üzerinde traktörünü çalıştırarak tamirciye doğru yola çıktı. Kara yolunda 3 tekerlek üzerinde ilerleyen traktörü gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Trafikte zaman zaman yavaşlamaya neden olan traktör sürücüsü, dikkatli şekilde yoluna devam etti.

O anlara tanık olan vatandaşlar, böylesine farklı bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.

