Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.