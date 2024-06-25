Adıyaman'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Döndü Ç., idaresindeki 44ACU667 plakalı otomobil ile Sıraç B., ,idaresindeki 02 ADJ775 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi TOKİ Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sıraç B., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sıraç B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.