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Adıyaman'da uçak seferleri iptal edildi

Adıyaman'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

IHA7 Mart 2024 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Adıyaman'da uçak seferleri iptal edildi
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Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda sürücüler sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş kent merkezinin yüksek kesimleri de sisle kaplandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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