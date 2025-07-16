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Adıyaman'da umut yeniden yükseliyor: Kentsel dönüşümde sona doğru

Adıyaman'ın Mara ve Musalla mahallelerinde TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona yaklaşıldı. 4 etap halinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bin 427 konut, 134 ticari ünite yapılıyor.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Adıyaman'da umut yeniden yükseliyor: Kentsel dönüşümde sona doğru
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TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle 4 etap halinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bin 427 konut, 134 ticari ünite yapılıyor. Konutlardan 225'i hak sahiplerine teslim edilerek yaşam başladı.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenin kentlerden Adıyaman'da kalıcı konutlar, köy evleri, rezerv alanlarda çalışmalarda sona gelinirken Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de sona yaklaşıldı. Mara ve Musalla mahallelerini içine alan toplam 41 hektarlık alanda 125 metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 konutlar yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "İlimiz çok büyük bir afet yaşadı. Bu afette özellikle hak sahibi olan vatandaşlarımızın deprem konutlarının teslimi ile ilgili çok hummalı bir çalışma yaptık ve artık bunda son aşamaya geldik diyebiliriz.

Özellikle kentsel alanlarda kurası çekilmeyen, evi belli olmayan vatandaşımız kalmadı artık. Bir taraftan yerinde dönüşüm devam ediyor, bir taraftan rezerv alan çalışmaları kentimizi güzelleştirmek için devam ediyor. Ama tabi ilimizi geleceğe riski azaltarak taşıyabilmek için aynı zamanda gerçekten eskimiş olan, dayanıksız olan yapı stokumuzu da yenilememiz gerekiyordu.

Bu kapsamda da içerisinde bulunduğumuz bu geniş kentsel dönüşüm alanında, Mara, Musalla mahallemizde yaklaşık bin 427 tane konut, 134 tane de ticari ünite yapımını gerçekleştirdik. Bunların büyük bir bölümü tamamlandı. Bir kısmı da artık son aşamaya geldi. İnce işlerinde ilerlemeler kaydediyoruz.

Yakın zamanda inşallah tamamını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece hem şehrimizin hem kadim, çok eski merkezi bir mahallesini hatırasını yaşatarak geleceğe modern olarak taşımız olacağız. Hem de Allah vermesin ama önümüzdeki dönem oluşabilecek afetler için bu afetlere dayanıklı riski az, yeni yaşam alanları inşa edip insanlarımızı yüksek standartta yaşatıyor olacağız" diye konuştu.

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