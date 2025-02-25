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Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenleyen 33 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenleyen 33 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu aralarında hastane yönetici ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerindeki aramalarda çeşitli evraklar ele geçirilirken hastanedeki bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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