Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.