Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.