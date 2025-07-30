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Adıyaman'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Adıyaman'da zehir tacirlerine geçit verilmedi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve V.K.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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