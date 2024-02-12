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Adıyaman'daki hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Adıyaman'daki hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda eşkallerini belirledikleri H.E. A.Ş.G. R.P. ile H.E'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden H.E'nin 60 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu öğrenildi.

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