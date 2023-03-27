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Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

'Asrın felaketi'nden etkilenen Adıyaman'da, deprem öncesi ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kent merkezinde ve Atatürk Bulvarı'nda çok sayıda bina yıkıldı. Adıyaman'ın genelinde çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan depremler, Sümer Meydanı, Atatürk Bulvarı, Saat Kulesi ve Hastane Caddesi'nde ev ve iş yerlerini enkaza çevirdi.

Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan ve kentin en eski camilerinden olan tarihi Ulu Camii de depremde hasar gördü.

Kentin simgelerinden Adıyaman Kalesi ve Adıyaman yazısının olduğu alanın yan taraflarında bulunan ev ve iş yerleri tamamen yıkıldı.

Depremin açtığı yaraların hızla sarılmaya çalışıldığı kentte, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Kentte deprem öncesinde ve sonrasında havadan kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi hüzünlendiren felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

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