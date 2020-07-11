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Adıyamanlı kadınlar Ayasofya'ya hediye edilmek üzere seccade dokumaya başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadın kursiyerler tarafından dokunmaya başlanan seccade, Ayasofya'da kullanılmak üzere hediye edilecek. Seccadenin ilk ilmiği Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyyüp Emre tarafından atıldı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:12
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Besni Belediyesi bünyesindeki halı dokuma kursuna katılan kadınlar, Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Ayasofya için seccade dokumaya karar verdi.

Seccadenin ilk ilmiği Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyyüp Emre tarafından atıldı.

Belediye Başkanı Emre, AA muhabirine, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atölyede çalışan 25 kadının halı dokuma mesleğini öğrenmekle birlikte hem ailelerine katkı sunduklarını hem de becerilerini arttırdıklarını aktaran Emre, şqunları söyledi:

"Atölyede dokunan seccade ve halı gibi ürünleri de piyasaya kazandırarak ekonomiye bir nebze olsun destek oluyoruz. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla camide inşallah kullanılmak üzere bir seccadeyi kadınlarla birlikte ilk ilmiği atarak dokumaya başladık. En kısa sürede dokuduğumuz seccadeyi Ayasofya Camisi'ne götürerek hediye edeceğiz." dedi.

Kursiyerlerden Fatma Karatepe ise dokudukları seccadeyi Ayasofya'ya hediye edecekleri için çok mutlu olduğunu, seccadeyi de bu mutlulukla dokuyacaklarını söyledi.

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