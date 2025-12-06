Türkiye'yi sarsan adliye soygununda çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı. 24 TV o altınların görüntülerine ulaştı.

BİR AYRINTI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Soygununda kritik bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Erdal Timurtaş'ın çalıntı altın ve gümüşü market arabasıyla adliyeden çıkarıp daha sonra kiralık araçla kaçtığı anlaşıldı.

Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. En son adliye içinden yansıyan kamera görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Timurtaş, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle izini kaybettirip yurt dışına çıktı.

İz süren polis farklı bir detaya ulaştı. Timurtaş'ın altın ve gümüşü market aracıyla adliyeden çıkarttıktan sonra, daha önceden kiraladığı bir otomobile yüklediğini ve kaçırdığını tespit etti. Polis, bunun üzerine kiralık araç şirketini de mercek altına aldı.

Aracı kiralayanlar sorguya alındı. Polis Demirtaş'ın tüm bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor.

HSK savcı hakkında soruşturma başlattı

Adli emanette 147 milyonluk soygun