İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adli emanette 147 milyonluk vurgun: Altınların fotoğraflarına ulaşıldı
Güncel

Adli emanette 147 milyonluk vurgun: Altınların fotoğraflarına ulaşıldı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Adli emanette 147 milyonluk vurgun: Altınların fotoğraflarına ulaşıldı
ABONE OL

Türkiye'yi sarsan adliye soygununda çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı. 24 TV o altınların görüntülerine ulaştı.

BİR AYRINTI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Soygununda kritik bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Erdal Timurtaş'ın çalıntı altın ve gümüşü market arabasıyla adliyeden çıkarıp daha sonra kiralık araçla kaçtığı anlaşıldı.

Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. En son adliye içinden yansıyan kamera görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Timurtaş, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle izini kaybettirip yurt dışına çıktı.

İz süren polis farklı bir detaya ulaştı. Timurtaş'ın altın ve gümüşü market aracıyla adliyeden çıkarttıktan sonra, daha önceden kiraladığı bir otomobile yüklediğini ve kaçırdığını tespit etti. Polis, bunun üzerine kiralık araç şirketini de mercek altına aldı.

Aracı kiralayanlar sorguya alındı. Polis Demirtaş'ın tüm bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor.

HSK savcı hakkında soruşturma başlattı

Adli emanette 147 milyonluk soygun

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.