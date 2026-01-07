İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

Adli emanetten kilolarca altın böyle çıkarıldı... Yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul Büyükçekmece'de adli emanet bürosundaki soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın binadan altınları çıkardığı ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Adli emanetten kilolarca altın böyle çıkarıldı... Yeni görüntülere ulaşıldı
ABONE OL

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 16 oldu

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını çalarak İngiltere'ye kaçan şüpheli ve eşi hakkında yakalanmalarına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.

ARKADAŞLARINA, "ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN" ŞEKLİNDE MESAJ ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

