Adli tatil ne zaman 2023? Adli tatilde boşanma davası görülür mü?

Adli tatilin başlamasına kısa bir süre kaldı. Mahkemelerde davaları olan vatandaşlar, bu süreçte hukuki sürecin işleyip işlemeyeceğine dair sorulara cevap arıyor. Özellikle boşanma davası açmak isteyen kişiler, evliliklerini sonlandırmak için Adli tatilde boşanma davasının görülüp görülmediğini öğrenmek istiyor. Boşanma davaları, aile mahkemesinin görev alanına girer. Buna göreAile mahkemelerinde adli tatilde süreler işler mi? Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar

ADLİ TATİL NE ZAMAN 2023?



Adli tatil her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 01.09.2023 itibarıyla sona erecek.

Kanunda açıkça bir hüküm bulunmadıkça, davaları görmekle yetkili mahkeme, dava sürecine bakılmaksızın dava iş ve işlemlerini adli tatil sonrasına bırakır. Adli tatilde görülen davalar kanunda açıkça belirtilmiştir.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI GÖRÜLÜR MÜ?



Boşanma davaları, aile mahkemesinin görev alanına girer ve adli tatilde yapılabilecek işler arasında değildir. Adli tatil boyunca boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davası açma işlemleri adli tatilde durmaz. Ancak her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos arası olan adli tatilde süreler işlemez ve duruşmalar görülmez. Anlaşmalı boşanma duruşmaları istisnadır; adli tatilde görülmesi mümkündür.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELERDİR?



İcra mahkemelerinin görevleri arasında sayılan davalar, kanunda belirtilen vergi mahkemelerinde görülen davalar, boşanma davaları dışında kalan velayet, vesayet, nafaka işlemlerine ilişkin davalar, adli tatilde görülen davalar arasında yer alır.

AVUKATLAR ADLİ TATİLDE ÇALIŞIR MI?



Adli tatil kapsamında çalışmama gibi bir durumları da söz konusu değildir. Dolayısı ile adli tatilde avukatlar ve hukuk büroları çalışır.