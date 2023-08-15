Adli tatil ne zaman bitiyor 2023? Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. Kanunda açıkça bir hüküm bulunmadıkça, davaları görmekle yetkili mahkeme, dava sürecine bakılmaksızın dava iş ve işlemlerini adli tatil sonrasına bırakır. Halihazırda devam eden davası olan vatandaşlar Adli tatilin ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte 2023 Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR 2023?



6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Buna göre; Adli tatil 2023 yılında 01.09.2023 tarihinde sona erecek.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI GÖRÜLÜR MÜ?



Boşanma davaları adli tatile tabi işlerdendir. Ancak tarafların talebi olması halinde anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülmesinde sakınca yoktur. Anlaşmalı boşanma duruşması adli tatilde yapılabilir ve boşanma kesinleşebilir.

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR

Adliyelerin tatil olduğu dönemde ancak adli tatile tabi olmayan davalar görülebilir. Bunlar HMK 103. maddesi ile sayılmıştır:



İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti

Nafaka

Soybağı

Velayet

Vesayet

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi

İş davaları

Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler

İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri

Keşif

Tahkim

Çekişmesiz yargı işleri

İvedi işler