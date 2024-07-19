İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0935
  • EURO
    36,0434
  • ALTIN
    2566.24
  • BIST100
    11129.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Adli tatil yarın başlıyor
ABONE OL

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

- EYLÜLDE ÖNEMLİ DAVALARIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Yeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim'de devam edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.