Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirtildi.

