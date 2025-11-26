Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirtildi.
