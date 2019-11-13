Son dakika... Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı! İşte rapordaki çarpıcı detaylar Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel travmaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.