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Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama! Çalık'ın dosyasında kanser teşhisi yok

Adli Tıp Kurumu, CHP'li Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

AKŞAM GAZETESİ22 Temmuz 2025 Salı 07:08 - Güncelleme:
Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama! Çalık'ın dosyasında kanser teşhisi yok
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Adli Tıp Kurumu (ATK), Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Başkan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporlarının tahrif edildiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

ATK'den yapılan açıklamada "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 7 Temmuz tarihli sağlık kurulu raporundaki ilgili hastaya ait tüm patolojik sonuç ve değerlendirmeler, eksiksiz ve tam bir şekilde kayda alınmış olup herhangi bir tahrifat söz konusu değildir" ifadesi yer aldı.

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Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi. Çalık'a, 2008'de yapılan biyopsiyle mukoepidermoid karsinom (parotis bezi tümörü) teşhisinin konulduğu, geçirdiği ameliyat ve ışın tedavisi sonrasında iyileştiği ifade edildi. Çalık'tan yeniden alınacak kemik iliği biyopsisi, tetkikler ve son durumunu gösteren sağlık kurulu raporunun ardından nihai kararın verileceğini belirtti.

  • Adli Tıp Kurumu
  • Murat Çalık
  • kanser

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