Adli Tıp Kurumu (ATK), Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Başkan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporlarının tahrif edildiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

ATK'den yapılan açıklamada "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 7 Temmuz tarihli sağlık kurulu raporundaki ilgili hastaya ait tüm patolojik sonuç ve değerlendirmeler, eksiksiz ve tam bir şekilde kayda alınmış olup herhangi bir tahrifat söz konusu değildir" ifadesi yer aldı.

YENİDEN İNCELENECEK

Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi. Çalık'a, 2008'de yapılan biyopsiyle mukoepidermoid karsinom (parotis bezi tümörü) teşhisinin konulduğu, geçirdiği ameliyat ve ışın tedavisi sonrasında iyileştiği ifade edildi. Çalık'tan yeniden alınacak kemik iliği biyopsisi, tetkikler ve son durumunu gösteren sağlık kurulu raporunun ardından nihai kararın verileceğini belirtti.