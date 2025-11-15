Güllü'nün ölümüne ilişkin Adli Tıp'ın ön inceleme raporunda, 'bazı kritik ve sürpriz tespitlere' yer verildiği bilgisine ulaşıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı derinleştirerek ikinci bir savcıyı daha görevlendirdi. Ayrıca Başsavcı Öksüz, dün ses analizleriyle ilgili TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik koordinasyon toplantısı yaptı.

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül'deki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Başkanlığı'nın ön araştırma bulgularına dayanarak soruşturmayı derinleştirme kararı aldı ve halen dosyayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya'ya ek olarak bir Cumhuriyet savcısını daha dosyaya görevlendirdi. Bu atama, soruşturmanın artık çok yönlü bir yapıya kavuştuğunun en somut göstergesi oldu.

'CİNAYET Mİ?' SORUSUNA YANIT ARANIYOR

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Bursa Adli Tıp Kurumu'nun 26 Eylül'de yaşanan olayın ardından evdeki kamera kayıtları üzerinde yaptığı ön incelemede bazı kritik ve sürpriz tespitlere ulaşıldı. Başsavcı Öksüz'ün soruşturmayı büyütme kararı da işte bu ön bulgular üzerine oluştu.

Sabah'ın haberine göre, Önümüzdeki günlerde dosyaya girmesi beklenen ayrıntılı raporun, olayın en çok merak edilen 'Kaza mı, itildi mi?' şeklindeki gizemli yönünü değiştirebilecek nitelikte tespitler içerdiği belirtiliyor.

Savcılık kaynakları, soruşturmanın geldiği kritik aşamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Şüpheler derinleşiyor. Adli Tıp'ın ön tespitleri doğrultusunda dosya genişletildi. Hiçbir ihtimal dışlanmadan bilimsel verilerle gerçeğe ulaşılacak."

TÜBİTAK raporu ve Adli Tıp'ın ayrıntılı kamera incelemesiyle soruşturmanın yeni bir evreye geçmesi bekleniyor.

DELİLLER ÇAPRAZ İNCELEMEDE

Atanan ikinci savcıyla birlikte soruşturma artık iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek. Bu aşamada; kamera kayıtları, ses analizleri, olay yeri tutanakları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, Adli Tıp bulguları ve kriminal tespitler yeniden ve çapraz bir yöntemle değerlendirilecek.

SES KAYITLARI TÜBİTAK'TA İNCELEMEDE

Başsavcılık, soruşturmanın ses kayıtları boyutunu 3 Kasım'da TÜBİTAK BİLGEM'e taşıdı. Gönderilen yazıda üç talimat yer aldı. Seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması... Bu çalışma, olay anındaki seslerin tam olarak kimlere ait olduğunun netleştirilmesi ve soruşturmanın ilerletilmesi açısından belirleyici olacak. Başsavcı Duygu Bayar Öksüz, ses analizlerinin kritik önem taşıması nedeniyle süreci yerinde izleme kararı aldı. Öksüz dün TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik koordinasyon toplantısı yaptı.

Telefondan mesajları sildi

Güllü soruşturmasının seyrini değiştirecek ifade

Güllü soruşturmasında yeni aşama