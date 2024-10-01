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Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! Narin cinayetinde kritik gelişme

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninden alınan 91 farklı numune incelendi, farklı kişilere ait hiçbir DNA ve doku örneğine rastlanılmadı.

Akşam Gazetesi1 Ekim 2024 Salı 08:26 - Güncelleme:
Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! Narin cinayetinde kritik gelişme
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Narin Güran soruşturmasında, İstanbul Adli Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Narin'in cesedinden ve çuvaldan alınan örneklerde, farklı kişilere ait hiçbir DNA ve doku örneğine rastlanılmadığı belirtildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında klasik otopsi raporu çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Dere yatağında taşlarla gizlenen çuval içinde bulunan cesetten alınan 91 farklı numuneden başka kişilere ait hiçbir delile rastlanılmadı. Cesedin içinden çıkartıldığı çuvalda Narin'in kaybolduğu gün kullandığı eşyalarının yanı sıra kimliğinin de çıkması cinayetin ne kadar profesyonelce işlendiğini gösteriyor.

ÇUVALDAN KİMLİK ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin'in cesedinin, 8 Eylül günü derenin toprak ile birleştiği kısmında üzeri 3 adet kaya parçasıyla kapatılmış çuval içinde bulunduğu belirtildi. Çuvalda küçük kızın o gün kullandığı eşya, çanta ve kıyafetlerin yanı sıra Narin'in kimliği de çıktı. Delil kaybını önlemek amacıyla çuval ceset torbasıyla adli tıbba gönderildi. Cesetten bulgu ve sürüntü örneklerinin yanı sıra ölü larva, canlı larva ve pupa alındı. Histopatolojik inceleme için beyin, akciğer, cilt altı doku örnekleri alındı. Kaya parçalarından da kan, kıl, tükürük, salya, tırnak, parmak izi genotip uyumlu DNA profili örnekleri alındı.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporda da cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğine dair herhangi bir delil ya da bulgu çıkmadı. Ancak otopsi raporunda Narin'in kesin ölüm nedenine yer verildi. Raporda boyun bölgesinde ileri derecede tiroit kırıkları olan küçük kızın, boynunun tutulup ağzının ve burnunun elle kapatıldıktan sonra nefes borusunun oksijensiz kalması sonucu öldüğü belirtildi. Gözler faillere dair somut deliller için TÜBİKAK'a gönderilen görüntü çözümleriyle ilgili rapor ve Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuarı'na gönderilen örneklerden çıkacak rapora çevrildi.

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