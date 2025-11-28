Adli ve idari Yargı Mazeret Kararnamesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesini yayımladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararname ile gerçekleşen atama ve görevlendirmelere ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladık. Mazeret Kararnamesiyle; 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1.840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık. Bölge adliye mahkemelerinde; 115 üye hâkim ataması gerçekleştirdik. 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 02 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hâle getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda; 219 hâkim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin hâkim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.