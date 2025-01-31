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Adliye bahçesini savaş alanına çevirdiler! Akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Adliye bahçesini savaş alanına çevirdiler! Akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
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Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.

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