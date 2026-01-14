İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026'da kadın hakim Aslı K.'yı tartışma sırasında silahla kasık kısmından vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'ya yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

DUYGUSAL BİRLİKTELİK İDDİASI

Sevk yazısında, şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K. ile mağdur Hakim Aslı K.'nın 2023 Eylül'den beri duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, hakimin önceki evliliğinden çocuğunun bulunması ve şüpheli K.'nın bu birlikteliğin evliliğe dönüşmek istememesi iddiasıyla tartışmalar yaşandığı, şüpheli K.'nın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği ancak mağdurun buna yanaşmadığı, bunun için de şüphelinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına mağdurun çalışma odasına gittiği aktarıldı.

ÇAYCI ODAYA GİRDİ VE SAVCININ ELİNDEN SİLAHI ALDI

Yazıda, şüpheli Muhammed Çağatay K. ile mağdur Aslı K.'nın çalışma odasındayken tekrar tartıştıkları, şüphelinin ifadesine göre mağdurun K.'ya vurmaya başladığı, o sırada çay ocağında çalışan Yakup K.'nın odaya girdiği, mağdurun Yakup K.'dan yardım istediği, tanık Yakup K.'nın ifadesine göre ise yardım isteği üzerine Yakup K.'nın araya girdiği, bu sırada şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek elini beline götürdüğü ifade edildi. Tanık ifadesine göre devamında, şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın belinden silahını çıkarttıktan sonra koşmaya başladığı, bunun üzerine Yakup K.'nın hamle yaptığı, silahın birden fazla kez ateş aldığı, Yakup K.'nın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve duvara yaslayarak silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettiği kaydedildi.

SAVCI ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETTİ

Sevk yazısında, şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın daha önceki günlerde mağdur Aslı K.'ya tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiğinin tespit edildiği, mağdurun ifadesinin henüz alınamadığı, şüphelinin cep telefonu şifresini vermediği, ayrıca şüpheli savcının eylemini araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamadığı ve mağduru öldürme kastıyla ateş ettiği aktarıldı.