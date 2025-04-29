Ümit Özdağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, sabah saatlerinde görüldü.
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada, Özdağ ile avukatları hazır bulundu.
Özdağ'ın davası görülürken, adliye koridorlarında ise Zafer Partililer arbede çıkardı.
POLİSE HAKARET EDİLDİ
Özdağ'ın davası sürerken, mahkeme salonuna girmek isteyen Zafer Partililer, olay çıkardı.
Adliye koridorlarını birbirine katan partililer, polis barikatını aşmaya çalıştı ve polislere dönerek hakaretler bulundu.