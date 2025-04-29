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Adliye koridorlarında olay çıkardılar! Zafer Partililerden polise ağır hakaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşması için adliyeye gelen partililer, barikatı bozmaya çalışarak polise ağır hakarette bulundu.

29 Nisan 2025 Salı 16:07 - Güncelleme:
Adliye koridorlarında olay çıkardılar! Zafer Partililerden polise ağır hakaret
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Ümit Özdağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, sabah saatlerinde görüldü.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada, Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Özdağ'ın davası görülürken, adliye koridorlarında ise Zafer Partililer arbede çıkardı.

POLİSE HAKARET EDİLDİ

Özdağ'ın davası sürerken, mahkeme salonuna girmek isteyen Zafer Partililer, olay çıkardı.

Adliye koridorlarını birbirine katan partililer, polis barikatını aşmaya çalıştı ve polislere dönerek hakaretler bulundu.

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