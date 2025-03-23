İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel küstah açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu hakkında olası bir tutuklama ihtimaline karşı, Türkiye'de büyük bir krizin kapıda olduğu savundu.

Adliye koridorunda tehditler savurdan Özel, "Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir, o ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal, Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar birlikte atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok" dedi.