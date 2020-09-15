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Adliye önünde arazi kavgası kanlı bitti: 3 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı

Şanlıurfa'da arazi meselesi nedeniyle mahkemelik olan iki ailenin adliye önündeki kavgasında 3 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA15 Eylül 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 12:56
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Edinilen bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Şanlıurfa Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan iki ailenin fertleri, katıldıkları duruşma sonrası adliye önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Kavgayı ayırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına alırken yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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