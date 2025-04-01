Adliye önünde kanlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

Olay, Sakarya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana gelen kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları adliyenin önüne geldi. Kalabalık grup içerisinden bir kişi daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga esnasında 2 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise darbeler neticesinde yaralandı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.