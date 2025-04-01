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Adliye önünde kanlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile aralarında husumet bulunan bir kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

IHA1 Nisan 2025 Salı 19:45 - Güncelleme:
Adliye önünde kanlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı
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Olay, Sakarya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana gelen kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları adliyenin önüne geldi. Kalabalık grup içerisinden bir kişi daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga esnasında 2 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise darbeler neticesinde yaralandı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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