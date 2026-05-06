Adliye önünde kayınbirader kabusu: Eniştesine dehşeti yaşattı

Ağrı'da boşanma aşamasındaki kız kardeşi ile birlikte adliyeye gelen şahıs, eniştesini silahla vurdu. Yaralı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, zanlı gözaltına alındı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Alınan bilgilere göre, dün Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önüne gelen Ramazan A., burada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ali A., kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Ramazan A.'ya 7 el ateş açtı.

Saldırı sonucu bacaklarından ve kalçasından yaralanan Ramazan A.'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Olay yerinde bulunan emniyet güçleri, saldırıya anında müdahale ederek, şüpheli Ali A.'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, gözaltındaki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

