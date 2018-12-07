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Adliye personeline 'ardışık telefon' operasyonu

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefon üzerinden arandıkları tespit edilen 62 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı verildi.

  • AA
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İzmir merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefon üzerinden görüştükleri tespit edilen 62 kamu görevlisinden 53'ü gözaltına alındı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan ardışık ve bir düzen içinde arandıkları belirlenen 46'sı infaz koruma memuru ile mübaşir, zabıt katibi, icra memuru gibi kamuda çalışan 62 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 53 zanlı yakalandı.
 
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
 
Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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