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Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı

Bakırköy Adliye Sarayı'nda çok sayıda meslektaşı ve adli personeli dolandırdıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen Cumhuriyet Savcısı Tamer Can Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.

13.02.2020  08:09 - Güncelleme: 13.02.2020  08:09

Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı.

Adli tatilden sonra faklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gelmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer Can ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikâyeti üzerine Tamer Can hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda HSK'da savcı hakkında soruşturma izni vermişti.

HSK konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirmişti.

Tamer Can'ın istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenilmişti.

Bir süredir kayıp olan Tamer Can'ın izine İstanbul'da ulaşıldı. Beyoğlu'nda bir apart otelin en üst katında saklandığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binanın etrafını sardı. Şüpheli belirtilen adreste yakalandı.

(Sabah)

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