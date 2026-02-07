Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 23 Eylül 2023'te meydana gelen silahlı kavga sonrası açılan davanın ikinci duruşması için 13 Aralık 2024'te Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine gelen Kemal Ergün, duruşma sırasında dehşet saçtı. Ergün, oğlu Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesine gizlediği tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'ya defalarca ateş açtı. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda yaşanan saldırı sırasında büyük panik yaşanırken, avukatlar ve basın mensupları canlarını kurtarmak için koltukların altına saklandı. Açılan ateş sonucu tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile Köksal Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuşlar Nurettin Yaşar ve Uğur Bulut ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan uzman çavuş Nurettin Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye binasındaki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün yanı sıra yakın çevresi ve olayda ihmali olduğu değerlendirilen bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde kullanılan silahın kurusıkıdan çevrilmiş olduğu belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 SANIK BERAAT ETTİ

Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde Kemal Ergün ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı şüpheliler tutuklanırken, iki kamu görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Kemal Ergün'e, Şehit Jandarma personeline yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, diğer eylemleri nedeniyle ise toplamda uzun süreli hapis cezaları verildi. Mahkeme, diğer beş sanığın beraatine hükmetti.

SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYEYE GİZLEMİŞ

Dosyaya giren yeni görüntülerde, Kemal Ergün'ün engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile X-Ray cihazının yanından geçirerek adliyeye giriş yaptığı net şekilde görüldü. Ergün, ifadesinde silahı oğlunun sandalyesindeki tuvalet bölümüne yerleştirdiğini, ses çıkmaması için bez ve yatak koruyucu ile sardığını anlattı.