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Adliyede kalem silah paniği! Güvenlik görevlileri son anda yakaladı

Bakırköy Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'na kalem görünümlü silahla girmeye çalışan iki şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklanırken, yaşananlar adliyenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA24 Haziran 2026 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Adliyede kalem silah paniği! Güvenlik görevlileri son anda yakaladı
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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Bakırköy Adalet Sarayı'nın Bahçelievler Yenibosna'da bulunan ek hizmet binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nahit Y. (66) ve Mehmet S. isimli şahıslar, adliyeye girmek için x-ray cihazından geçtikleri sırada yanlarında getirdikleri bir çantada şüpheli eşyalar bulunduğu fark edildi. Güvenlik görevlilerince çanta kontrol edildi. Ekiplerce kontrol edilen çanta içerisinde, bir adet tükenmez kalem şeklinde ateşleme iğnesi bulunan tabanca düzeneği, 1 adet tükenmez kalem boyutunda ucuna cerrahi neşter takılı cisim, 4 adet neşter başlığı ile 1 adet biber gazı buldu.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Olay sonrası adliye ek hizmet binası içerisinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Nahit Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ruhsatsız ateşli silahların veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Mehmet S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşananlar adliyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin adliyeye geldiği, x-ray cihazlarından geçtikleri ve düzeneğin fark edilmesi sonrası cihazın uyarı verdiği ile şahısların adliye karakoluna götürüldükleri anlar yer aldı.

  • Bakırköy Adalet Sarayı
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