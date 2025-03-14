Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü DHPK-C'nin Çağlayan Adliyesi'ndeki suikast girişimini engelledi. Adliye çevresinde keşif yapan örgüt üyesi Derya Taşkıran (37), takibe alındı; emniyete bilgi verildi.

Adliyeye gelen terörist, güvenlik noktasından geçti; 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade vermek istediğini söyledi. Görevliler, eylem arayışında olduğunu bildikleri Taşkıran'ı zabıt katibi yerine sivil polise yönlendirdi.

3 AYDA İKİNCİ KEZ KISKIVRAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gözaltına alınan kadın teröristin yanındaki urganla savcıyı öldürmeyi planladığı saptandı. Taşkıran tutuklanırken; DHPK-C'nin aynı adliyede 20 Aralık'ta da eylem girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Dev-Genç soruşturması şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada yakalama kararı bulunan Busenur Öztürk'ün de binada olduğu fark edildi; yakalanarak tutuklandı.