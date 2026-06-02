İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9363
  • EURO
    53,5238
  • ALTIN
    6685.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adliyede ortalık karıştı! Dava sonrası kavga, gözaltılar peş peşe geldi
Güncel

Adliyede ortalık karıştı! Dava sonrası kavga, gözaltılar peş peşe geldi

Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga nedeniyle adliyede kısa süreli panik yaşandı. Olay sırasında sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar vermeye çalıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı değerlendirilen 8 kadın gözaltına alındı.

İHA2 Haziran 2026 Salı 13:21 - Güncelleme:
Adliyede ortalık karıştı! Dava sonrası kavga, gözaltılar peş peşe geldi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir tutuklu sanığın da bulunduğu kasten yaralama davasının görülmesinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Duruşmanın yapıldığı adliyenin 4. katındaki mahkeme koridorunda, tutuklu yakını olduğu öğrenilen Y.E.A. adlı kadın sinir krizi geçirdi. İddiaya göre genç kadın bir süre sonra intihara kalkıştı. Olay yerine müdahale eden adliye polisi, kadını sakinleştirerek güvenli alana çıkardı ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlk çağrılan ambulansın müdahalesini kabul etmediği öğrenilen kadın, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Adliye önünde baygınlık geçiren Y.E.A. için tekrar ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada davanın tarafı olan kadınlar arasında adliye önünde kavga çıktı. Kısa sürede büyüme eğilimi gösteren kavgaya adliye polisi müdahale ederek olayın daha fazla yayılmasını önledi. Yaşanan arbede sırasında polis ekiplerine de mukavemette bulunulduğu öğrenildi.

Olayların ardından yaşları 18'in altında olan 2 kişi ile birlikte toplam 8 kadın gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kadınlardan 2'si hakkında ayrıca polise mukavemet suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • samsun adliye
  • kavga panik
  • gözaltı
  • adliye kavga
  • panik olay
  • hastane gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.