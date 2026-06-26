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Adliyede pazarlık savcıya takıldı! Sahte yazı işleri müdürü yakalandı

Ankara Adliyesi'nde kendisini kalem müdürü olarak tanıtarak infaz erteleme işlemini 100 bin lira karşılığında yaptırabileceğini iddia eden şüpheli gözaltına alındı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Adliyede pazarlık savcıya takıldı! Sahte yazı işleri müdürü yakalandı
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Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K. ise akrabasının adliyede kalem müdürü olarak görev yaptığını ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek, N.K.'yi G.Ş. ile bir araya getirdi. Kendisini kalem müdürü olarak tanıtan G.Ş., infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında halledebileceğini söyledi. Bu esnada kafeteryada konuşmalara kulak misafiri olan bir cumhuriyet savcısı, kolluk kuvvetlerine talimat vererek şüphelinin mevcutlu olarak gözaltına alınmasını sağladı. Ekipler G.Ş. ve C.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla G.Ş. ve C.K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ş.'nin açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme ve yankesicilik gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

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