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Adliyede ''Yakarım bak ortalığı'' tehdidi: İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonlarında aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Adliyeye giden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, güvenlik görevlilerine tehditler savurarak 'Yakarım bak ortalığı' diyerek bağırdı. Öte yandan Aslan hakkında güvenlik görevlisine direnmeden soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 10:50 - Güncelleme:
Adliyede ''Yakarım bak ortalığı'' tehdidi: İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ASLAN'DAN ÇAĞLAYAN'DA TEHDİT

Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı

"YAKARIM BAK ORTALIĞI"

Aslan tehditler savurup parmak sallayarak, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim." sözlerini sarf eden İBB Başkanvekili Aslan'ın geçişine izin verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Aslan hakkında güvenlik görevlisine direnmeden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlattı.

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