Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt kâtibinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Gaziantep Adliyesi'nde görevli katip H.İ.U., teknik ve fiziki takibe alındı; telefonu dinlemeye alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda, adliye içi ve dışından 15 ayrı suç ortağı olduğu tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.

KULÜP YÖNETİCİSİ DE VAR

Savcılığın talimatıyla polis şüphelilerin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenledi. Bir Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli dahil toplam 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Adana 01 Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan U.'nun da olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti', 'rüşvet', 'nüfuz ticareti' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından çalıştıkları adliyede mahkemeye çıkarılan zabıt kâtipleri H.İ.U. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

SAVCIDAN PARAYLA İŞ TAKİBİ

Dosyada adı geçen savcıyla ilgili para karşılığı iş takip ettiği iddiaları bulunurken; hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirim yapıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın ve delil toplama sürecinin devam ettiği bildirildi.

WHATSAPP MESAJLARI ELE VERDİ

Şüphelilerin telefon incelemesinde, suç içerdiği düşünülen çok sayıda WhatsApp mesajı bulundu. Mesajlarda, bazı adliye çalışanlarının görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı ve dosyalara müdahale ettiği öne sürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Mart'ta "Adaletin güçlüden yana olduğu algısını hep birlikte kıracağız" demişti.