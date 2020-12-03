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Güncel

Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi

Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:25
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